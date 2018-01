A bordo di un coloratissimo carretto siciliano, seguiti da un gruppo di fan, Katia Follesa e Damiano Carrara hanno registrato una delle nuove puntate della trasmissione, prodotta da Magnolia, in onda su Real Time che vedrà confrontarsi pasticceri a colpi di creme, cioccolato, pan di Spagna e glasse.con Katia Follesa alla conduzione, affiancata da un nuovo volto di Bake Off quello di Damiano Carrara che ha fatto il suo esordio nell’edizione Junior nel 2017. Un confronto che vedrà impegnate pasticcerie e relativi pasticceri di tutta Italia, una sfida in ogni città all’ultimo profitterol e, nel caso etneo, all’ultimo cannolo.Ernst Knam e da Damiano Carrara che coadiuverà l’ex comica di Zelig durante la conduzione del nuovo programma.Catania protagonista di una delle puntate del nuovo format di Real Time, ma per conoscere gli sfidanti si dovrà attendere la messa in onda della trasmissione e scoprire la migliore pasticceria etnea, buona visione.