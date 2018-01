, anche un'altra figura molto vicina al sindaco Bianco da forfait. Ieri pomeriggio, infatti, a rassegnare le proprie dimissioni è stato Salvo Consoli, consulente - a titolo gratuito - del primo cittadino e responsabile della gestione delle attività di emergenza, Protezione Civile e volontariato.sembrerebbero dovute a impegni personali e lavorativi tali da non consentire più a Consoli la collaborazione con Palazzo degli elefanti, ma i ben informati parlano di mancata condivisione di alcuni aspetti della gestione dei Servizi sociali e delle emergenze da parte dell'amministrazione. Che, dunque, perde un pezzo importante dell'ingranaggio del sistema della Protezione Civile, un aspetto delicato in particolare in vista delle prossime festività agatine.programmando la gestione dell'emergenza durante la tre giorni agatina, e coordinare i volontari; attività per la quale, nel 2017, è stato insignito della Candelora d'oro. L'addio a meno di un mese dalle prossime celebrazioni della santa patrona, potrebbe creare qualche intoppo all'organizzazione.