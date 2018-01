Un assalto rimasto avvolto dal silenzio negli ultimi giorni, che è avvenuto domenica sera ed è stato organizzato nei minimi dettagli da un commando di tre uomini a volto coperto.sono stati colti all'improvviso e disarmati, con una pistola puntata alle tempie.Le guardie sono rimaste in stato di choc, una di loro era una donna, in servizio all'istituto Ksn.Gli incassi, elevati durante la domenica, vengono condotti “a mano” da una cassa all'altra e poi portati in uno stanzino che si trova alle spalle della reception, privo di sportelli anti intrusione.Durante il tragitto le guardie giurate sono state sorprese, con le pistole puntate alle tempie. L'assalto è durato pochi minuti e i malviventi sono riusciti a fuggire tranquillamente con il bottino.