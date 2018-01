Domenica scorsa si è svolto "il Percorso della Solidarietà“ dedicato ai più bisognosi. Tra le novità di questa edizione la partecipazione dei giovanissimi Denis Antica, Gabriele Calin, Juliana e Andrea Maraju, quasi tutti nati a Catania, che si dedicano alle attività della “SI. RO. Onlus”, non trascurando il loro percorso scolastico coronato da lusinghieri risultati e per questo premiati nell’occasione della celebrazione del compleanno della “SI. RO. Onlus”."dove abbiamo iniziato- si legge in una nota stampa diffusa dall'associazione - a distribuire “la ciorba di pollo e tacchino” e per secondo “Le sarmali” involtini di cavolo capuccio ripieni di riso pollo e tacchino, destinato per l’occorrenza ai tanti musulmani. Mentre i commensali invitati mangiavano e apprezzando il pranzo offerto invitavano i loro amici più timidi ad avvicinare. I ragazzi preparavano un pacco da donare con pane, bibita, arance e dolcini da dare ad ognuno coronato con una fetta di panettone. Tutto questo è stato ripetuto con gioia da parte dei volontari a piazza Cutelli, davanti la Moschea della Divina Misericordia, piazza Spirito Santo, davanti alla Chiesa Ortodossa S. Leone, piazza Falcone, davanti la chiesa Ortodossa Santa Martire Agata, Piazza Alcalà, ingresso Villa Pacini, Chiesa di Santa Chiara in via Garibaldi e per finire a piazza Dante davanti alla Chiesa di San Nicola”.