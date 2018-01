Lo sportello è ubicato nel corridoio centrale del Palazzo di Giustizia di Catania e offre una serie di servizi e informazioni all'utente. Non era infatti semplice orientarsi tra i corridoi del Tribunale. "Per i cittadini è certamente un risparmio di tempo e di fatica", - afferma il presidente del Tribunale, Francesco Mannino a LiveSicilia. "Diciamo che fino ad oggi c'era una sorta di fai da te, adesso invece - aggiunge - abbiamo un punto di riferimento ben preciso per i cittadini dove possono acquisire le informazioni necessarie e sapere quali sono le modalità da seguire per ottenere il rilascio del documento che serve".a partire dalla Corte d'Appello e dal Tribunale (con i rispettivi presidenti Giuseppe Meliadò e Francesco Mannino), dall'Ufficio Innovazione (diretto dal magistrato Mariano Sciacca) e di vari consulenti FormezPa che hanno messo a disposizione dell'ufficio il supporto organizzativo (sotto la guida della responsabile Anna Pina Cuccurullo). Infine un valido sostegno finanziario lo hanno dato Aste Giudiziarie e gli Ordini Professionali degli Avvocati e dei Commercialisti, che hanno investito in questo progetto finanziando la realizzazione degli spazi e fornendo la strumentazione informatica iniziale.Ma in questa fase iniziale già l'ufficio è stato preso di mira da diversi cittadini. Cinquanta i contatti nella prima giornata. Gli sportelli sono aperti tutte le mattine dal lunedì al venerdì.