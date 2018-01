Avvocato matrimonialista si è battuta, sempre con coraggio da leone e grande onestà intellettuale, per tutte le istanze femminili, civili e penali. Iscritta da sempre al PCI e legata a donne di grande personalità politica e civile come Adriana Laudani ed Elvira Colosi, fu “compagna”, da sempre, militante nella storica sezione Grieco di Catania, con Manlio Di Mauro ed Elvira Colosi. Adriana Laudani, amica e collega di tante battaglie, ricorda commossa la sua “umanità, libertà e dignità nell’affrontare la sua vita e quella di tante donne di quella stagione”, leale e “vera compagna femminista”.L’avvocato Ruggieri ha anche sostenuto la difesa, in campo penale, di molte donne, anche minorenni, “violate” e vittime di abusi sessuali. Erano i primi anni ’90, e se ne parlava poco.