Avevano acquistato un “Grow Box” per trasformare il loro garage in una piccola piantagione di canapa indiana con tanto di sistema di illuminazione ed aerazione.2 flaconi di concime chimico per coltivazioni indoor, circa 15 grammi di “marijuana”, già suddivisa in dosi, nonché 100 grammi circa ancora in fase di essiccazione. L’uomo, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone mentre la compagna è stata posta agli arresti domiciliari.