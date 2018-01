Nella giornata di ieri, personale delle Volanti ha arrestato il pregiudicato R.B. perché responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, aggravato dall’aver commesso i fatti in presenza dei figli minori; inoltre, l’uomo è stato deferito all’A.G. per il reato di lesioni personali dolose.L’operazione di polizia ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri quando è giunta, presso la Sala Operativa della Questura, la segnalazione di una violenta lite familiare in atto nel rione “Nesima”.la donna, terrorizzata per l’ennesima violenza subita dal convivente, ha raccontato agli agenti che era scappata di casa, sperando di sfuggire all’ira dell’uomo, temendo per la propria incolumità e per quella dei suoi figli. Nel frattempo, altri agenti cercavano di individuare l’aggressore che, ancora in preda al delirio, si era barricato in casa con il figlio di tre mesi. La donna ha raccontato agli agenti di essere stata vittima di violenze da parte del convivente da anni e ieri, per l’ennesima volta, dopo una futile lite l’uomo l’aveva di nuovo aggredita, colpendola in viso e causandogli varie ferite in presenza dei figli minori.i quali, durante il vano tentativo di soccorso, sono stati aggrediti a loro volta. La mamma della vittima, a causa dei colpi subiti, ha perso i sensi ed è rimasta a terra, mentre il fratello è stato afferrato per il collo e colpito in viso. La donna è riuscita a scappare portando con sé due dei figli minori, senza riuscire a portare con sé il più piccolo che è rimasto in casa con l’uomo. Per il soccorso alle vittime della violenza dell’arrestato, è stato necessario richiedere l’intervento del 118, per il successivo trasferimento in ospedale.