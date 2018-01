Organizzato, come da tradizione, da Ortensia Prestipino Catering. A deliziare le future coppie di sposi e gli ospiti del taglio del nastro, autorità e personalità, una speciale torta “griffata” Sposami, una vera delizia del maestro Pasticcere Vincenzo Cinardo per Villa Ester Eventi. Bollicine, sigari personalizzati "sposami", cioccolata e distillati, offerti da Eventi Slow Smoking, faranno da preludio a ciò che succederà nel Salotto Eventi e nell’Area “Wedding Taste”, rispettivamente dedicate al fashion show e alle prove menù, ai Cooking show e al vino.Più sfilate. I due weekend saranno, come sempre, ricchissimi di eventi: spettacoli d’intrattenimento, proiezioni di eccellenti videografi e fotografi di matrimonio, meeting sulla luna di miele perfetta con i migliori tour operator d’Italia, corsi di make up sposa per il giorno più bello, spettacoli artistici e … tantissime sfilate per la gioia delle tante future spose alla ricerca dell’abito da sogno, senza dimenticarci che anche “lui” potrà delineare i propri gusti in fatto di abiti e look, con barba? Senza barba? Abito classico o eccentrico? E per “lei”, dal pizzo al colore, dalle silhouette a sirena, agli spacchi sorprendenti, sul palco di Sposami, con il presentatore Emanuele Bettino, sfileranno i trend Sposa/Sposo/Cerimonia 2018/2019 che sapranno colpire dritte al cuore!Una vera “prova menù da matrimonio” in aula proposta dai migliori chef e catering siciliani con tanto di cooking show live e corsi di cucina per tenere viva la fiamma dell’amore di coppia. Ideato da Expo con Blu Lab Academy e la collaborazione di Electrolux Professional - AGM Professional e CTA Soluzioni, tra le chicche alcune “finestre specializzate” dedicate al vino con AIS e al mondo gluten-free con AICSicilia, per un menù di nozze che non lasci nulla "al caso".di Fiera le coppie potranno imbucare il proprio coupon nell’apposita teca del Concorso IL MATRIMONIO PERFETTO, sperando di essere baciati dalla fortuna (estrazione domenica 21 gennaio). Il maxi montepremi si riferisce anche all’altro grande Concorso della Fiera, LA COPPIA PERFETTA (le iscrizioni saranno attive in Fiera sino a venerdì 19 gennaio). Le 10 coppie finaliste sfileranno sul palco di Sposami nella serata di gala, il 21 gennaio, sperando di vincere l’ambìto 1° premio a suon di sorrisi e gesti d’intesa con il proprio partner.Durante i giorni di Fiera saranno sempre disponibili le partecipazioni ai giochi a premio aperte appunto al pubblico: “Vota lo stand più bello d’Italia” (giuria tecnica Ordine degli architetti e paesaggisti di Catania), “Wedding Photo Gallery”(Giuseppe Casaburi, Francesco Rovella, Vittorio Graziano), “Wedding Cake Party”. Grande attenzione alla sfida/show “Wedding Cake Show” (domenica 14 gennaio, dalle 16.00 alle 20.00). Amatissimo dal pubblico e sfidante per i protagonisti, vedrà “scendere in campo” i maestri pasticceri che realizzeranno dal vivo una wedding cake che, per vincere e convincere i temutissimi giurati professionisti dell’ass. Duciezio, dovrà rispettare determinati canoni di bellezza, bontà e proporzioni. Al termine della premiazione, maxi degustazione finale per tutti!dell’Amore per iscriversi alle preselezioni del Concorso La Coppia Perfetta. Ecco le ultime tappe: giovedì 11 gennaio sarà a Siracusa e Catania. Venerdì 12 gennaio ad Ikea e, gran chiusura, al Sicilia Outlet Village.