Il Questore di Catania Alberto Francini oggi pomeriggio è stato a casa dell’ispettore di polizia municipale Luigi Licari che la scorsa estate è rimasto vittima di un violento pestaggio in via Del Rotolo. Il nuovo Questore, dopo aver appreso la notizia di quanto era accaduto nel corso dell’incontro istituzionale con il sindaco Enzo Bianco, ha deciso di far visita all’ispettore Licari che dopo una lunga riabilitazione è tornato a Catania. Un momento di solidarietà e vicinanza che vuole anche mettere in evidenza la collaborazione costante tra la polizia di Catania e il corpo dei Vigili Urbani nella lotta all’illegalità diffusa.