Non ci sono parti della città che restano fuori da quella che ormai diventata "un'emergenza sicurezza" che deve essere arginata. Il bottino più consistente è quello del 23 dicembre: 335 euro asportati dal parametro di via Trieste 68. Nella notte due esplosioni. Una è stata potentissima: è rimasta infatti danneggiata anche l'auto parcheggiata vicino al civico 263 di via Oberdan dove è posizionato il parcometro distrutto. "Data la potenza dell'esplosivo, poteva scapparci il morto", commenta Luca Blasi, presidente della Sostare. La gang è riuscita a portare via circa 98 euro nella notte. L'altra colonnina distrutta è quella di via Renato Imbriani 251. Il danno economico all'azienda è di "circa 100 mila euro", aggiunge Blasi. Ma questo al momento è un dato secondario. L'emergenza è la sicurezza.Le esplosioni sono avvenute anche il giorno di Natale e Capodanno. Il 25 dicembre in via Dei Miti, il primo gennaio sono state addirittura tre: una a piazza Lanza, a pochi metri dal carcere, una in via Antico Corso e l'ultima in via Plebiscito. Il 28 dicembre sono stati due i parametri distrutti: quello di via Asiago (al civico 78) e quello di via Passo Gravina (civico 70). Il 29 invece è stato fatto saltare in aria la colonnina di via Ramondetta 26. Nel pomeriggio di San Silvestro sono esplosi i parcometri di viale Ionio 6 e via Umberto 349. Nel primo caso la somma rubata si aggirava sui 170 euro. Il 2 gennaio è stato preso di mira il parcometro di via Trieste 36. Due nuove esplosioni il giorno della Befana: in via Pola 40 e in via Torino 23. Anche ieri un'altra colonnina è andata distrutta in via Duca Degli Abruzzi 31.Ritengo che la situazione sia insostenibile non solo per il danno economico alla società che ammonta - ribadisce il presidente di Sostare - a più di centomila euro in questo momento, ma al fatto che adesso l'incolumità pubblica è seriamente in pericolo. Non voglio pensare se ci fosse stato qualcuno dentro quella macchina quale sarebbe stato l'epilogo".