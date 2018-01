4 milioni di limoni, 600 mila di mandarini e 500 mila quintali di clementine all’anno, contribuisce alle produzioni delle coltivazioni agricole per 2 terzi del raccolto nazionale. Dati ci pongono in una posizione centrale nei tavoli di confronto sia nazionali che europei”. Lo dichiarano Giuseppe Di Silvestro e Giosuè Catania, presidente e vice presidente Cia Sicilia Orientale, annunciando la loro partecipazione al tavolo di confronto convocato a Roma giovedì prossimo al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, cui parteciperanno i rappresentanti delle Regioni, delle organizzazioni agricole e delle organizzazioni dei produttori oltre alla grande distribuzione.la questione che coinvolge il territorio orientale, in particolare la Piana di Catania, tra il versante siracusano e le propaggini degli Erei, colpita duramente da avversità atmosferiche, siccità oltre che dal virus “Tristeza – sottolineano Di Silvestro e Catania – da parte nostra, a fine dicembre abbiamo già prodotto al Ministro Martina la documentazione in merito alla complessiva situazione del settore agrumicolo con punti di criticità enormi che si concentrano sui livelli occupazionali, anche dell’indotto, e sull’economia agricola delle imprese a forte rischio”.del poco finora fatto si aggiunge la preoccupazione che il Governo che si formerà all’indomani delle politiche del 4 marzo, non potrà mettere in campo nessuna azione concreta prima di qualche mese, ecco perché confidiamo nel buono esito dell’incontro di giovedì prossimo perché possa fissare alcuni punti e fare andare avanti nella programmazione tecnica a breve e medio periodo”.firmata Musumeci, Edi Bandiera, nel corso della riunione a Palermo della settimana scorsa – ricordano Di Silvestro e Catania – cui era presente anche direttore Graziano Scardino”. Nel corso del suo intervento, Scardino ha fissato alcune priorità di intervento: la riforma Agea e i mancati pagamenti, la riforma del consorzi di bonifica per una migliore gestione dell’emergenza idrica, maggiore programmazione e minori pastoie burocratiche, supporto alle giovani aziende e il Psr. “Troppa lentezza nella gestione, il 2020 è dietro l'angolo – aveva dichiarato – poi si chiede di correre per la chiusura dei progetti.anni – ha commentato Graziano Scardino – perché abbiamo bisogno di risultati concreti, l'interlocuzione con i soggetti attivi risulta fondamentale per la programmazione di azioni mirate e proficue”.