Antonio Salvatore Lo Presti, 60 anni, ha cosparso il suo pavimento con almeno dieci litri di benzina ed ha aperto le bombole. L'obiettivo sarebbe stato quello di provocare una deflagrazione e causare danni all'appartamento della vicina di casa, che vive con la figlia di quattordici e un cagnolino. E' stata proprio la donna a chiamare il numero unico 112, allarmata dai forti rumori di deflagrazioni. Alla base del gesto estremo alcuni contrasti tra vicinato. L'uomo inoltre ha cosparso le scale di petardi: l'esplosione avrebbe dovuto fare da innesco alla deflagrazione. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato l'uomo chiuso in auto con dei petardi in mano. Pare abbia ammesso le sue intenzioni.E' partita dalla centrale di via Cesare Beccaria la prima partenza e anche l'autoscala che ha permesso ai pompieri di entrare nell'appartamento. Quattro le pattuglie della polizia presenti, insieme alla Scientifica che ha svolto i rilievi sul posto. Gli accertamenti proseguiranno nel corso della mattinata. Il 60enne forse sarebbe affetto da problemi psichici. L'artista in pensione è stato arrestato per il reato di tentato omicidio.