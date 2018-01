"Voglio creare con la stampa, come ho sempre fatto d'altronde, un rapporto corretto e di collaborazione reciproca. Vi assicuro che da me non ci sarà alcuna reticenza. Cercherò anche dove è possibile di forzare le regole e le convenzioni perché comprendo il vostro lavoro e il vostro ruolo". E parlando alla città afferma: "Voglio lavorare tra la gente e per la gente"."Raciti è un martire. La sua morte ha portato a un cambiamento rispetto al passato in tema di sicurezza negli stadi, nonostante la normativa era del 2005. Resta ancora tanto da fare, ma diciamo che almeno il 60% di quello che doveva essere fatto è stato portato a compimento. Questo è un tema - ha detto - a cui sono molto legato. Ricordo che non ho mai perso una partita del Napoli che disputava al San Paolo. E mi prendevo le ferie solo quando il Napoli non giocava. Ricordo che quando è morto l'ispettore Raciti ero in Argentina ed ho appreso la notizia attraverso Rai International. Il fatto ha suscitato molta commozione e polemiche, il campionato fu sospeso per un mese e si iniziarono ad applicare le normative". Il 2 febbraio 2007, insomma, rappresenta la discontinuità. "Poi purtroppo perdiamo la memoria e se tanto abbiamo fatto in tema di strutture e di sicurezza all'interno degli impianti. Resta ancora tanto da fare sulla fidelizzazione del tifoso", dice ancora Francini."Bisogna riconsiderare la nostre risorse in base alle nuove esigenze di sicurezza, ma non commettiamo l'errore di distogliere l'attenzione dal crimine organizzato. Non lasciamo e non creiamo spazi. Perché se è vero che abbiamo inferto duri colpi alle cupole mafiose, il seme della mafia è ancora presente. Il crimine organizzato cambia forma e non scompare". Non basta la repressione per arginare il fenomeno del traffico di droga, ma per poter invece contenere il piccolo smercio al dettaglio serve fare "un coraggioso passo in avanti a livello legislatore". Soprattutto in termini di custodia cautelare. Perché il piccolo spacciatore torna immediatamente dopo l'arresto a piede libero e quindi torna a vendere dosi di droga. "A questo sforzo normativo va considerato però il tema delicato delle carceri", aggiunge il nuovo Questore di Catania.Un cambiamento che rivoluziona anche il concetto stesso di sicurezza. E una struttura burocratizzata come quella della polizia "fa fatica a mettersi al passo con i tempi". Francini, parlando di immigrazione e nuovi fenomeni criminali, ammette: "Siamo alla vigilia di sfide epocali che possiamo contrastare con la freschezza delle idee e fuori dagli schemi".