I poliziotti, impegnati nel controllo di alcuni pregiudicati in via Alogna, nel popolare quartiere San Cristoforo, hanno deciso di estendere i loro controlli a un’abitazione abbandonata e semidistrutta situata in quella zona.Le armi erano occultate all’interno di una vasca in cemento, utilizzata per la raccolta di acqua. Sul posto è intervenuto personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica che ha repertato le armi, già sequestrate dagli agenti operanti. Da un successivo controllo delle matricole dei fucili, si è appurato che i fucili erano state oggetto di due furti perpetrati, rispettivamente, negli anni 2007 e 2012.