si è svolto lo scorso weekend il concerto per pianoforte del duo composto dai Maestri Alberto Maria Giambello e Tania Cardillo. Il tema del concerto per pianoforte a quattro mani dal titolo “Rhapsosuite in duet” è stato concepito dai due maestri come fosse un affresco che fonde in se le armonie pittoriche impressionistiche, delle partiture di Claude Debussy e Gabriel Fauré, con i toni classici della seconda rapsodia ungherese di Franz Liszt e della celeberrima “Rhapsody in Blue” di George Gershwin.che ha gremito la sala “Umberto Spadaro”, trasportando gli spettatori in un viaggio musicale attraverso le magiche armonie delle più sofisticate composizioni create nel corso dell’ultima metà del diciannovesimo e del primo quarto del ventesimo secolo da giganti della musica quali Debussy, Fauré, Liszt e Gershwin appunto.ampie che dai colori sfumati, quasi eterei, procedevano in un crescendo solenne fino ad arrivare alle timbriche orchestrali più piene e audaci.del pubblico che a fine del programma previsto dagli organizzatori ha richiesto a gran voce ben tre bis che i Maestri Alberto Maria Giambello e Tania Cardillo hanno concesso mandando in visibilio l’attenta e qualificata platea.Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e dal Comune di Catania nell’ambito della rassegna dedicata all’attività concertistica “Fuorischema 2018” del Centro Culturale e Teatrale Magma presieduto da Salvo Nicotra.