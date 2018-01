, a quanto pare, i personal computer della scuola Vittorino da Feltre. Stamani, una volta effettuata la scoperta, la dello , la dirigenza dell'istituto comprensivo ha allertato le forze dell'ordine per denunciare l'infrazione. I rilievi sono ancora in corso.municipalità, Michele Neri, che più di una volta ha sollecitato le istituzioni a salvaguardare i luoghi pubblici. "Quanto accaduto - dice il consigliere - al di là dei danni causati, rappresenta l'ennesima ferita per il nostro quartiere. Non è la prima volta che chiediamo attenzioni per la nostra zona, non solo in relazione alla sicurezza. Ma qui - conclude - se non conosci un assessore personalmente, non si muove nulla".Ausilia Mastrandrea che domani si insedierà ufficialmente.