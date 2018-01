ai danni di mezzi e uomini dell'Amt, non nuovi per la verità ma divenuti particolarmente inquietanti dopo l'esplosione di un colpo ad aria compressa contro il finiestrino della linea 802 rossa, ancora nel quartiere di Librino.Faisa Cisal, si rivolgono direttamente al Prefetto Riccio chiedendo, in una lettera ufficiale "un autorevole intervento che possa servire da monito a chi mette a rischio i conducenti ed i passeggeri, oltre al normale svolgimento del servizio. Non ci sono giustificazioni per questi atteggiamenti incivili".-una soluzione che tuteli personale e passeggeri".