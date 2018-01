Esattamente quattro mesi dopo, l’ispettore di Polizia municipale Luigi Licari prova a riprendere in mano la propria vita.Nulla di più complicato, in verità. Quella spedizione punitiva subita ad inizio settembre dell’anno scorso lo ha devastato irrimediabilmente. Nel fisico ma, soprattutto, nella mente.Quattro cicatrici profonde sulla testa sono i segni di un imbarbarimento vile quanto crudele che lo hanno costretto in coma su un letto d’ospedale per giornate dalle ore interminabili. E quelle quattro cicatrici spiegano bene l’aggressione e l’umiliazione che l’ispettore Licari ha patito mentre era in servizio.prosegue tutto in modo spedito seppur serrato.Il riserbo sull’inchiesta è massimo. Gli atti sono secretati ed il fascicolo è nelle mani del Procuratore Capo, Carmelo Zuccaro e dell’Aggiunto Ignazio Fonzo. L’impressione resta che ad agire sia stato in vero e proprio branco di persone: ma è agli inquirenti che tocca fare piena luce ricostruendo passo dopo passo l’accaduto.Ed è tra le mura di casa che si è cementato per sempre il rapporto con i suoi familiari che sono costantemente al suo fianco. Rientrato all’inizio di dicembre dall’ospedale di Cefalù a Catania, Licari ha cominciato la terapia riabilitativa ed a breve comincerà quella cognitiva. Ma i balordi che lo hanno ridotto a questo stato, lo hanno reso incapace persino di trovare la forza per spezzare un po' di pane.Non ricorda nulla dell’accaduto ed oggi l’affetto dei familiari resta l’argine migliore. Vanno fatti i conti con una depressione che è in agguato e con reminiscenze che portano ad allucinazioni: tuttavia, mio fratello sta lottando in tutti i modi”.A breve, occorrerà affrontare anche una battaglia giudiziaria che si preannuncia lunga e, certamente, costosa. Ecco perchè è ancora aperta la sottoscrizione lanciata dalla famiglia e dagli amici di Luigi Licari:quello che è accaduto il 2 settembre dello scorso anno possa restare in bilico sui bordi della nostra memoria, prima di scivolare giù.Che è proprio quello che dovremmo augurarci non accada. Mai.