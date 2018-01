Ciao Carmen

“Sempre dalla parte dei più deboli”, così come l’hanno sempre descritta tutti.Un fiore in un mondo di spine. Dove la più pungente di tutte è stata quel male incurabile che l’ha lasciata intrisa di coraggio guardando in faccia la verità e andando avanti assieme all’affetto della sua insostituibile famiglia.La sua professione di avvocato penalista nell'agone del Foro di Catania, come una missione imprescindibile. Lei che è stata coordinatrrice della Scuola della Camera penale “Serafino Famà” e componente della Commissione per gli esami di avvocato. Lei, che non si è risparmiata anche nell’ambito dell’attività scientifica: dottore di ricerca di Diritto penale all’Università di Catania.Tra le mura robuste dello studio Ziccone, la sua crescita e maturazione.Quel fiore che tra rovi ed erbacce è divenuta germoglio.