A fine marzo si aprirà il processo a carico del direttore del primo quotidiano catanese accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. E nel frattempo continua anche il procedimento davanti al Tribunale Misure di Prevenzione riguardante il sequestro patrimoniale. Ma la "ciurma" dei cosiddetti colletti bianchi nella veste di imputati è abbastanza lunga.quello per bancarotta fraudolenta relativo ale il secondo sul giro di scommesse e truffe per salvare i rossoazzurri dalla retrocessione emerso dall'inchiestacolosso fondato dall'imprenditore punteseche lo vedrà nel banco degli imputati davanti al Gup insiemeche avevano preso le redini della società dopo i guai giudiziari scoppiati decenni fa, e che ancora in realtà non si sono risolti. Il processo penale che vede accostare il nome di Scuto alnon si è ancora chiuso, ma dopo (l'ennesimo) rinvio della Suprema Corte di Cassazione è tornato davanti a una nuova sezione di Corte d'Appello. Vedremo come finirà questa storia (giudiziaria) infinita.O meglio dei soldi pubblici.sul saccheggio all'Istituto Musicale Vincenzo Bellini potrebbe portare a giudizio un'intera generazione di funzionari che per anni hanno amministrato i fondi del conservatorio dedicato al cigno catanese considerandolo "il loro bancomat personale". Accanto ade una serie di imprenditori compiacenti che avrebbero permesso di depredare per anni le casse del liceo musicale. Dovrà affrontare l'udienza preliminare anche(partecipata in house della Città metropolitana), imputato chiave del processo scaturitosu una serie di appalti pilotati.L'avvocato, che si è dichiarato sempre estraneo alle accuse mosse dalla Procura, è stato al centro di alcune registrazioni riguardanti la trattativa per un contenzioso milionario tra la Simei (poi fallita) e l'amministrazione comunale. Un processo che vedrà il Comune di Catania nel doppio ruolo di responsabile civile e parte civile.anche l'ex governatore sicilianoche insieme al figlio Toti dovrà affrontare il processo d'appello relativo al presunto voto di scambio.La Procura però ha presentato ricorso in appello.In questo anno giudiziario 2018 si dovranno rievocare storie drammatiche che hanno fatto e continuano a fare commuovere tutta Italia.Il dibattito processuale è intenso. I genitori della piccola dovranno rievocare ad ogni udienza quelle ore di orrore che hanno segnato la loro vita in maniera indelebile. Un altro caso che è stato seguito da tutta la nazione è quello. Sono serviti anni, e una richiesta di archiviazione, per arrivare a un processo.Si attendono due sentenze importanti: la prima che potrebbe arrivare a fine gennaio è quella, stralcio abbreviato, che vede alla sbarra la nuova cupola delTra questi il reggente Francesco Santapaola (da non confondere però con il figlio di Nitto). Restando all'interno della Cosa nostra catanese:è al centro di diversi procedimenti penali:(il processo è in dirittura d'arrivo),(sulla cellula dei Carcagnusi a Lineri),(sulla nuova cupola costituitasi durante la latitanza del capomafia Nuccio Mazzei) e(la faccia finanziaria del clan). Ma prima della primavera potrebbe arrivare il verdetto(rito abbreviato) che ha portato sul banco degli imputati i(quella di sangue) e i vari alleati sparsi nei paesi dell'hinterland etneo. Per quanto riguardail processo che ha catalizzato l'attenzione è quello scaturitoche non solo ha azzerato i vertici della cosca ma ha permesso di scoprire il voltoe le contaminazioni mafiose in diversi appalti relativi alla gestione dei rifiuti.