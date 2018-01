CATANIA- Grande successo del tradizionale appuntamento organizzato in occasione della Befana per le famiglie dei poliziotti aderenti al SAP e all’Ugl-Fsp Polizia di Catania.

Al cine multisala “The Space” Etnapolis, oltre 400 bambini accompagnati dai genitori, hanno festeggiato la festa dell’Epifania con giochi, animazione e la visione del divertentissimo film Ferdinand, sgranocchiando leccornie piacevolmente trovate nelle calze offerte a tutti i bimbi.

sono state raccolte sacche di sangue in favore del centro talassemia infantile di Catania, grazie all’associazione ADVS FIDAS che con la sua autoemoteca ha sostato all’ingresso del multisala.All’interno del foyer è stata organizzata una raccolta di cibo a lunga conservazione da destinare a soggetti meno fortunati che vivono in situazioni di disagio economico. Oltre 1000 Kg di alimenti che i dirigenti sindacali, in rappresentanza di tutti i colleghi, a fine manifestazione hanno consegnato alla mensa sociale San Camillo di Acireale (CT).