L'agguato scattò dopo che aveva posteggiato la sua auto: mentre stava per aprire la portiera un sicario lo uccise con cinque colpi di pistola. Per il delitto sono stati condannati in maniera definitiva all'ergastolo il capomafia Benedetto Santapaola e il boss Aldo Ercolano. Alle 17, da piazza Roma, a Catania, il via alle manifestazioni promosse da associazioni e movimenti. Partirà il corteo dei 'Siciliani Giovani' che si concluderà in via Fava.si svolgerà un incontro-dibattito con la partecipazione di Claudio Fava, che sarà preceduto dalla proiezione di un trailer-film, e in chiusura, sarà consegnato il premio Fava 2018 alla memoria di Daphne Caruana Galizia. "Era un giornalista come pochi - ha sottolineato il vice-presidente nazionale dell'Unci, Leone Zingales - che verificava con attenzione e puntigliosità tutte le notizie che acquisiva.inquinati e alle lobby politico-mafiose che hanno poi deliberato la sua condanna a morte". L'Unione cronisti ricorda Fava "con immutata riconoscenza". Per il presidente dell'Unci Sicilia, Andrea Tuttoilmondo, "oggi più che mai con la sua straordinaria testimonianza di coraggio, Giuseppe Fava rappresenta un indelebile punto di riferimento per intere generazioni di cronisti. Professionisti che nonostante le difficoltà di un contesto storico così difficile, seguendo sul solco tracciato da Fava hanno improntato la propria formazione ad una costante ricerca di verità e giustizia".di social network il presidente del Senato e leader di Liberi e uguali, Pietro Grasso, ricorda il 34esimo anniversario dell'assassinio di 'Pippo' Fava. "Oggi e sempre - scrive su Twitter - dalla parte di chi, come Giuseppe Fava, ha scelto di combattere la mafia con la forza delle parole". "Giuseppe Fava - ricorda su Facebook - fu ucciso il 5 gennaio 1984, quando aveva 59 anni, mentre usciva dalla redazione del suo giornale, I Siciliani. La sua colpa è stata quella di raccontare sempre la verità, svelando gli intrecci tra mafia, politica e affari della sua Catania. Ripeteva: "a che serve essere vivi, se non si ha il coraggio di lottare?" Celebrarlo e ricordarne gli insegnamenti - aggiunge - significa anche schierarsi ogni giorno dalla parte di chi, come lui, ha scelto di combattere le mafie con la forza delle parole".hanno piantato un albero dedicato a Giuseppe Fava. E' stato il primo albero piantato nel Giardino, assieme a quello dedicato a Borsellino. Lo scorso luglio Claudio Fava, all'indomani della visita della Commissione parlamentare antimafia nel Giardino della Memoria di Ciaculli, ha fatto pervenire un messaggio all'Unci: "Un Giardino della Memoria sono radici, piantate a trattenere insieme le cose accadute, i volti, le storie, le rabbie, i lutti, le promesse, le illusioni, le sfide, le verità rivelate e quelle taciute.a Ciaculli. Da una parte la luce del golfo, dall'altra la montagna bianca e in mezzo questo lembo di terra riempito con i nomi di tutti i caduti per mano di Cosa nostra. Come un punto fermo. Radici salde. Memoria che cresce. I frutti? Quelli, nel Giardino della Memoria, non ci sono. I frutti stanno fuori da quel fazzoletto d'alberi e di lapidi. I frutti sono i vivi, non i morti: il loro modo di far buon uso di questa memoria e di evitare che servano altri ulivi, altri nomi, altre lapidi. I frutti toccherà a noi raccoglierli, se ne saremo capaci". "Questo luogo - aveva dichiarato il 19 luglio scorso Claudio Fava - fa parte oramai da tempo di quei siti in cui viene espresso l'esercizio della memoria ai più alti livelli, grazie all'opera di magistrati e giornalisti che lo gestiscono a pieni voti". (ANSA).