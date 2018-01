per lesioni personali. Nella tarda mattinata di ieri l’uomo ha raggiunto la ex nel proprio domicilio a Mascalucia ed dopo una violenta lite l’ha aggredita e picchiata, cagionandole delle lievi lesioni. I militari, a seguito di una telefonata alla locale Centrale Operativa da parte di un vicino che ha segnalato l’aggressione, sono immediatamente intervenuti bloccando l’uomo mentre tentava di allontanarsi. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto in una camera di sicurezza dell’Arma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.dando esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Catania L’uomo, pur essendo già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre, ha in più circostanze violato tale vincolo continuando a maltrattare l’anziana donna, minacciandola ed in alcuni casi anche usandole violenze fisiche, che hanno cagionato alla vittima un perdurante e grave stato d’ansia, paura e timore, costringendola a cambiare abitudini di vita. Il G.I.P., tenuto conto delle risultanze investigative prodotte dai Carabinieri ha emesso il presente provvedimento restrittivo. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.