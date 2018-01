Il 30enne originario del Mali è stato fermato a Catania dalla Squadra Mobile poche ore dopo l'efferato delitto di Capodanno. A inchiodare il marito della donna assassinata i controlli delle celle telefoniche e un pizzino trovato nella sua tasca con il nome della moglie e dei figli. Francis Bill, bloccato in un internet point vicino al Mercato di Piazza Carlo Alberto, aveva inoltre graffi sulle braccia che secondo gli inquirenti sarebbero compatibili con il tentativo di difendersi della giovane moglie. A trovare la mamma uccisa sono stati i figli di 6 e 8 anni. L'orrore sarebbe scaturito dopo una lite tra i due coniugi. Francis Bill sarebbe arrivato dal Nord Italia per convincere la moglie e i figli ad andare via con lui. Forse il rifiuto ha scatenato la furia omicida e poi la fuga. Il coltello insanguinato è stato trovato vicino al corpo di Francis Miracle.