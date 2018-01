Appena sceso ha visto che la prima lastra in vetrocamera del finestrino lato guida era andata in frantumi ed ha chiamato il numero unico 112. Sul posto è arrivata una Volante della Questura e la Polizia Scientifica che ha effettuato i rilievi dai quali è emerso che il bus potrebbe stato colpito da un pallino sparato da una pistola ad aria compressa. Il pallino ha scalfito il pullman e non è penetrato all'interno. A bordo del mezzo Amt c'era solo un ragazzo.La situazione ha destato allarmismo tra il personale dell'Amt. Non è infatti la prima volta che a Librino accadono "attacchi" di questo tipo: lanci di pietre e aggressioni vere e proprie.Il sindaco in una nota bolla quanto è successo ieri sera come "un altro attacco vile, inaccettabile, fuori da qualsiasi logica, che ha messo a rischio l'incolumità di persone che compivano il loro dovere. Un atto di una gravità inaudita".. Il primo cittadino inoltre ha sentito telefonicamente l'autista coinvolto esprimendo solidarietà e vicinanza. "L’atto di violenza gratuita di cui è stato fatto oggetto un nostro mezzo la scorsa notte – ha affermato il presidente di Amt, Puccio La Rosa – è un fatto gravissimo ed inaccettabile. Da parte nostra ho già dato mandato di intraprendere, con l’aiuto dei nostri legali, ogni necessaria azione di denuncia e tutela".