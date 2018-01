Un’anteprima della presentazione stamattina nella sala giunta del Comune di Catania in occasione della conferenza stampa di Sposami, il salone del matrimonio pronto a inaugurare, dal 13 al 21 gennaio nelle Ciminiere di Catania, la sua quattordicesima edizione di cui il nuovo mensile è media partner. Si dovrà attendere invece l’inizio della Fiera per la presentazione ufficiale, con il primo numero che sarà disponibile in edicola a fine mese come allegato di I Love Sicilia.Tradizione, Tendenza, Insolito per il tuo Matrimonio. Questa la formula alla base della scommessa editoriale per entrare a trecentosessanta gradi nell’universo matrimonio.e allora la nostra idea è stata quella di proporre un prodotto nuovo”. Il modo, attraverso l’attenzione a tre macroaree che permettessero a ciascuno di potere “interpretare la propria tipologia di matrimonio” perché “ogni coppia di sposi ha il suo stile, ha i suoi gusti, ha i propri sogni”. Un prodotto giornalistico patinato come I Love Sicilia, che da dieci anni si occupa di lifestyle, ma differente da questo per la grafica, l’impostazione e i contenuti.e per questo è una vera e propria guida, ma accanto a questo abbiamo dei contenuti collegati al fatto che abbiamo scoperto come l’universo matrimonio sia uno specchio della realtà che ci circonda, della nuova società”. Non solo dunque una carrellata di belle immagini degli abiti da sposa di tendenza, peraltro frutto di servizi fotografici realizzati nella capitale del fashion, Milano, né il semplice racconto delle tappe più importanti di un matrimonio, ma uno sguardo attento all’aspetto sociologico e antropologico delle unioni. “Vi stupiremo – ha anticipato Agnello – perché il primo servizio sarà quello sulle nuove famiglie. Noi oggi abbiamo delle famiglie allargate, abbiamo diversi riti per arrivare al matrimonio. Avremo anche contributi giornalistici legati alle interviste alle protagoniste dei più grandi saloni sposa, le location migliori anche per gli stranieri che scelgono sempre più l’Italia e la Sicilia per il loro matrimonio”.e che, in un approccio internazionale, avrà anche una parte in lingua inglese. Un via di crescita imprenditoriale accanto ad altre realtà consolidate del settore. “La crescita di tutti parte dall’imprenditoria, quindi se riusciamo a fare di questo appuntamento con la sposa un’occasione per far crescere la Sicilia, miglioreremo tutti. Un’idea condivisa a pieno e portata avanti anche daTra sfilate, centinaia di espositori del settore, e wedding taste, arrivano anche il concorso “il matrimonio perfetto” e “la coppia perfetta”, mentre la Fiera uscirà dalle mura delle Ciminiere per il Love Week, l'insieme di eventi, distribuiti in diverse zone di Catania, con party, performance e installazioni sul tessuto commerciale urbano, divenendo così accessibile a tutti.