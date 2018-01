Giovanni Falsone, Presidente della “SI. RO. Onlus” e l’Amministratore Delegato Anca Maria Polmolea e i dirigenti tutti hanno deciso, rispetto agli ultimi tre anni, di festeggiare l’undicesima ricorrenza dell’Epifania, domenica 7 gennaio 2018, con un pranzo offerto ai più bisognosi con un percorso cittadino denominato “Percorso della Solidarietà” il quale avrà inizio alle 11,30 da via Anfuso. Il corteo percorrerà piazza Europa, Stazione Centrale, piazza Cutelli dove sorge la Moschea della Divina Misericordia, Piazza Giovanni Falcone dove sorge la Chiesa Ortodossa Sant’Agata, in via Garibaldi dove sorge la Chiesa di Santa Chiara e per finire a piazza Dante nel piazzale davanti alla chiesa di San Nicola.Con il passa parola sono stati assicurati dell’offerta del pranzo tutti quei Poveri Cristi, in parte assistiti dai volontari della “SI.RO.” che vivono ai margini. Chi volesse partecipare a questo eventi può trovarsi alle 11,30 di domenica 7 gennaio davanti all’Istituto Nautico per l’inizio del percorso della distribuzione del pranzo. Il Presidente, comunica che in tanti hanno chiesto di festeggiare per il terzo anno consecutivo, con la cena a “Librino” (che conta una popolazione di quasi 100 mila abitanti), ma in considerazione che il quartiere ci ha già accolto lo scorso 2 dicembre per festeggiare il compleanno del decimo anno dall’inizio dell’intensa attività della SI.RO. si è deciso di riprendere il “Percorso della Solidarietà”.ricorda le numerose iniziative portate avanti dai tanti volontari per assistere i più indigenti, ringraziando per la loro generosità i cittadini catanesi e dei paesi vicini per il sostegno ricevuto offrendo coperte, sacchi a pelo, indumenti e cibo, destinati a clochard. E invita i cittadini a continuare a donare.