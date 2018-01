Lo denuncia l’Esecutivo regionale Uila, che s’è riunito oggi a Solicchiata di Castiglione in provincia di Catania su iniziativa del segretario generale Nino Marino. Hanno preso parte alla riunione i segretari territoriali Uila di Sicilia Concetta Di Gregorio, Tommaso Macaddino, Sebastiano Di Pietro, Giuseppe La Bua, Franco Guida, Enzo Savarino Savarino e Gero Acquistźjo.Le risorse economiche ci sono, se si vuole. Le competenze professionali, pure. La Uila ribadisce al nuovo governo regionale e all’Ars la proposta di pieno utilizzo e intelligente valorizzazione della Risorsa-Forestali”. “Sollecitiamo - conclude l’Esecutivo Uila - l’approvazione della riforma di settore, rilanciando il disegno di legge che unitariamente abbiamo messo a disposizione della classe politica regionale nella precedente legislatura. Attendiamo risposte concrete nell’interesse dei siciliani, sperando di non doverci ripetere nel prossimo futuro in caso di maltempo. La giunta Musumeci, intanto, dimostri il proprio impegno più volte enunciato nei confronti dei lavoratori forestali dando esecuzione al contratto di settore recentemente approvato”.