Gli operatori di Polizia, immediatamente giunti sul posto, constatavano che l’illecito era stato realizzato eludendo, con astuzia, il sistema antitaccheggio in cui era contenuto l’apparecchio telefonico, costituito da un blister in plastica rigida in cui erano state bruciate le cerniere esterne. L’uomo, identificato per Amelio Vito, classe 81, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, veniva tratto in arresto e su disposizione del P.M. di turno tradotto presso le locali camere di sicurezza in attesa del Processo per Direttissima che si svolgerà in data odierna.del territorio, nel transitare lungo questa via Galermo, ha riconosciuto un noto pregiudicato catanese, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, il quale viaggiava alla guida di un’autovettura che alla vista della pattuglia aumentava bruscamente la velocità sino ad arrestare la marcia nei pressi della propria abitazione, ove il malvivente, Aurora Luca classe 92, abbandonava il mezzo per portarsi di corsa verso casa. Il predetto è stato, subito dopo, scovato all’interno dell’abitazione e conseguentemente arrestato per il reato di evasione e resistenza a P.U. e tradotto presso le locali camere di sicurezza in attesa dello svolgimento del rito per Direttissima.