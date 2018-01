La denuncia parte dal sindacato Usb che per domani ha deciso di organizzare una protesta davanti alla sede nord di San Giovanni Galermo. Alle 9 partirà il sit in per "dire basta e pretendere rispetto verso il nostro lavoro - afferma il segretario Carmelo Barbagallo - Si deve comprendere che i Vigili del Fuoco sono una risorsa non un comparto su cui continuare ad effettuare tagli". Nella notte sono state decine e decine gli interventi dei pompieri che nonostante le gravi difficoltà di uomini e mezzi hanno lavorato senza sosta . "Siamo stanchi di essere maltrattati", scrivono in una nota infuocata i sindacalisti dell'Usb Vigili del Fuoco di Catania.