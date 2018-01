CATANIA - Una violenta tromba d'aria si è abbattuta sui Comuni della provincia di Catania, in particolare Mascalucia, Gravina di Catania e Trecastagni, dove è scattato il black out energetico.Raffiche violentissime hanno spezzato alberi e rami e provocato danni ad alcune abitazioni.Alcune strade sono bloccate dalla caduta di alberi.Al momento non si registrano danni alle persone.Invia la tua segnalazione a redazione@livesiciliaCatania.it