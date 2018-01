Immediato l'intervento dei Vigili Urbani e di due ambulanze del 118. Il settantenne che attraversava sulle strisce pedonali è stato investito da un furgone che trasportava merce al vicino mercato della fiera di piazza Carlo Alberto.“L’uomo è cosciente, ha perso un po’ di sangue, ma sembra non essere in pericolo di vita – dice uno dei Vigili Urbani intervenuti sul posto – adesso sarà trasportato al Garibaldi per verificare le sue condizioni, ha battuto violentemente la testa sull’asfalto”. Il mercato di piazza Carlo Alberto stamattina a causa delle forti raffiche di vento non è stato allestito.