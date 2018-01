Un dono per aiutarlo ad affrontare la malattia e vivere la quotidianità con leggerezza e allegria. Il padre quando ha scoperto di essere stato derubato si è presentato al Commissariato Borgo-Ognina e ha sporto denuncia riferendo che alcuni ladri erano entrati nella sua villa ed avevano rubato la scimmia. Il genitore amareggiato ha raccontato agli agenti che tra l'animale e il figlio di cinque anni si era istaurato un forte legame che aveva portato enormi benefici a livello fisico, cognitivo e psicosociale nel bambino.A quel punto sono stati avviati i controlli: l'uomo teneva la scimmia nell’atrio condominiale legata ad una corda di circa 3 metri. L’animale era diventato l'attrazione del palazzo. A quel punto la polizia, assieme al Corpo Forestale Nucleo Operativo Regionale, ha avviato le verifiche. II denunciante si è riconosciuto come il proprietario della scimmia, che gli è stata affidata al in giudiziale custodia in attesa comunque di ulteriori riscontri sull’effettiva provenienza. La polizia ha denunciato in stato di libertà due persone per maltrattamento di animali. Il sorvegliato speciale è anche indagato per ricettazione.che ha potuto ritrovare la piccola amica.