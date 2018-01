I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il catanese Giovanni Valenti, 55enne, perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel primo pomeriggio di ieri, i militari, durante un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio nel popolare quartiere San Cristoforo, hanno notato un individuo aggirarsi in una via della zona con fare sospetto, avvicinandosi ad occasionali avventori e cedendo loro delle bustine in cambio di denaro. Immediatamente intervenuti, i Carabinieri hanno bloccato l’uomo e proceduto anche ad una accurata perquisizione sia del fermato che dei luoghi dove lo stesso stazionava rinvenendo e sequestrando 12 dosi di marijuana, per un peso complessivo di quasi 40 grammi e la somma in contanti di 125 euro, ritenuti provento della presunta attività di spaccio. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.