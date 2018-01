Si tratta di A.S., ambulanziere, sul suo conto ci sono i verbali dei testimoni che raccontano come il giovane avrebbe commesso alcuni omicidi proprio insieme a Garofalo. La Procura guidata da Carmelo Zuccaro ha lavorato a lungo e ancora oggi le indagini sono in corso, soprattutto dopo l'arresto di Garofalo.abbassavano il lenzuolo, alzavano leggermente la manica del braccio dove vi era l'ago della flebo, inoltre venivano sempre usati i guanti in lattice che insieme alla siringa venivano gettati nel contenitore apposito”. Questa testimonianza sarebbe stata riscontrata da un testimone, G.M.: “Appena l'ambulanza si è fermata sotto casa, ricordo nitidamente che, entrando all'interno dell'ambulanza notavo che la parte sinistra del corpo di mio padre era scoperta, mentre tutta la restante parte del corpo era coperta come in precedenza descritto. Per essere più preciso ricordo che l'avambraccio sinistro era scoperto fino al gomito”.l'attenzione sul decesso di Domenica R., avvenuto il 6 settembre del 2012: alla figlia “era stato impedito di salire sull'ambulanza con la madre – scrivono gli inquirenti – mentre la donna era deceduta pochi minuti dopo che era salita sull'ambulanza, nonostante le sue condizioni di salute non fossero così gravi e fosse lucida e cosciente sino a pochi minuti prima”. In questo caso all'attenzione dei magistrati, “uno degli ambulanzieri veniva riconosciuto in A. S.”.era deceduta durante il trasporto in ambulanza nonostante le sue condizioni di salute non fossero così gravi, “che gli ambulanzieri – ha ricostruito la Procura – erano stati pagati per il trasporto e vestizione del cadavere e che uno di questi veniva riconosciuto in A.S.”. Ci sarebbe, in pratica, sempre lo stesso sospettato a bordo.“nonostante le sue condizioni di salute non fossero così gravi da far temere l'immediato decesso”. Anche in questo caso, per il trasporto “era stato contattato A.S., che si era rifiutato di far salire una delle figlie a bordo”. Durante quel misterioso tragitto, all'improvviso, a metà del tragitto l'ambulanza si fermava e le figlie scoprivano la madre col braccio penzolante, la schiuma bianca alla bocca, mentre gli ambulanzieri praticavano il massaggio cardiaco. Una delle figlie ha dichiarato di aver visto “un paio di guanti lattici usati e addirittura una siringa sottile usata, entrambi gettati a terra accanto alla barella”. E ancora, c'è un quarto caso, riguarda la morte di Francesca C., avvenuto sempre nel 2012, in ambulanza sarebbe stato presente sempre il sospettato, le figlie hanno dichiarato che la donna non fosse in condizioni così gravi da far temere il decesso improvviso.Al momento della partenza l'anziana signora era coperta e aveva una flebo in vena, dopo il decesso, “le figlie entrate nell'ambulanza avevano constatato che la madre si presentava senza coperta, con il braccio penzolante e senza la flebo in vena e con la schiuma alla bocca di colore verde”. Dopo il decesso, gli ambulanzieri, compreso il sospettato, avrebbero fatto “pressioni sia per la vestizione del cadavere, sia per la scelta della ditta che doveva effettuare il funerale”. La vestizione avrebbe comportato, come emerso dalle indagini, maggiori guadagni per gli ambulanzieri accusati di omicidio.durante il brevissimo trasporto in ambulanza dall'ospedale a casa nonostante le sue condizioni di salute non fossero così gravi”. Gli ambulanzieri sarebbero stati pagati per trasporto e vestizione del cadavere dalla ditta di pompe funebri e uno di loro, era proprio A.S., il sospettato.Dai verbali emergono ricostruzioni agghiaccianti, uno degli autisti delle ambulanze racconta che quando era alla guida dell'ambulanza, vide A.S. “iniettare aria nell'ago cannula e quando chiesi spiegazioni lo stesso mi disse di stare zitto e guidare. Ricordo che alla donna uscì la schiuma dalla bocca e morì e poi solo dopo mi spiegò che già da prima faceva questo tipo di punture mortali perché così si guadagnava di più”.Fatte queste premesse il Gip non ha ritenuto che l'impianto indiziario abbia “raggiunto adeguata gravità indiziaria nei confronti di A.S.nella prima deposizione, che si trattasse del 2014 e non del 2012; il Gip teme che l'autista possa aver confuso l'identità dell'ambulanziere che si trovava a bordo in uno dei cinque casi documentati dalla Procura. In un caso, la testimonianza dell'autista non coincide con quella delle figlie di una defunta sulla vestizione.“sottratta ai legittimi titolari e per questo si è accolta l'aggravante del favoreggiamento e a trarre illeciti guadagni”. Dalle indagini sono emerse presunte minacce da parte di una titolare di agenzie funebri, ma la Procura non ha formulato un apposito capo d'accusa e il Gip ha rigettato.