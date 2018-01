Lo ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco parlando dei principali appuntamenti del programma della visita prevista per il pomeriggio del prossimo 16 gennaio. "Il Presidente Mattarella - ha sottolineato - sarà il primo Capo dello Stato a visitare Librino, come segno di attenzione a un quartiere in cui Catania gioca una partita importante per proprio futuro. Qui inaugurerà la prima tranche del Parco di orti e frutteti urbani che si sta sviluppando in quel territorio e assisterà alla consegnerà dei lavori della rimanente parte dell'opera, dove sarà realizzata anche una pista ciclabile. Poi presenzierà alla cerimonia di intitolazione di un viale cittadino a un grande Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che Catania vuole ricordare. Inviteremo alla cerimonia i sindaci della Città Metropolitana e del Distretto del Sud-Est Sicilia"."Per la prima volta - ha detto Bianco - il Capo dello Stato all’inaugurazione della stagione lirica del Teatro Massimo Vincenzo Bellini: un riconoscimento del Presidente alla Catania che ama la Cultura, a tutti i cittadini appassionati di Musica e al nostro Teatro".