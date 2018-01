Venerdì 5 gennaio, alle ore 21:30, sul palco della Nuova Dogana si esibirà i Giorgio Poi, per l’unica tappa catanese del suo tour. Il cantautore cosmopolita, che ha conquistato scene e classifiche con il suo album d’esordio Fa Niente, definito il miglior esordio dell’anno appena trascorso, emozionerà i fan con i suoi grandi successi, come Paracadute o Acqua minerale, accompagnato da Francesco Aprili alla batteria e Matteo Domenichelli al basso.a Londra dove studia musica e dove si diploma in chitarra jazz alla “Guildhall School Of Music And Drama”. Dopo una prima esperienza con la band “Vadoinmessico”, con i quali pubblica il fortunatissimo album “Archaeology Of The Future”, conquistando le scene nazionali e internazionali, inizia l’esperienza da solista.Biglietti: Prevendita Box Office Sicilia – 095 7225340Contatti: Tel. 0955874526Email landlanuovadogana@gmail.com