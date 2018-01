sparendo così dal Consiglio comunale. Pare infatti che Massimo Tempio, uno dei tre componenti della compagine a sostegno del sindaco sia pronto a lasciare per approdare nuovamente al gruppo misto. Una fuga che comporterebbe lo scioglimento della formazione che necessita di un minimo di tre componenti.l’ex presidente della municipalità Barriera - Canalicchio e il primo cittadino. In particolare per via delle richieste, rimaste inevase, di manutenzione e, in generale, di azione in favore della periferia. Insomma, ad aver fatto perdere le staffe a Tempio sarebbe stata l’assenza di reali iniziative in favore di Barriera e Canalicchio, del verde pubblico, della sicurezza delle strade.cittadinanza che lo ha eletto in Consiglio comunale - e precedentemente in quello di quartiere - neanche in ordine alla normale amministrazione, per via dell'inerzia del Palazzo in relazione ad alcune esigenze manifestate.il primo cittadino a perdere uno dei gruppi a suo sostegno. In una fase politica e amministrativa dove l’emorragia di consiglieri potrebbe comportare lo stallo completo dell’assemblea cittadina e ridisegnare le nuove composizioni politiche in vista delle prossime amministrative. Quando potrebbe addirittura nascere la cordata dei quartieri, idea accarezzata e proposta dallo stesso Tempio e, pare, condivisa da altri colleghi un esercito di amministratori, appoggiati da migliaia di cittadini, potrebbero essere pronti a spendersi direttamente.