Tutte le novità della Fiera, in programma a Le Ciminiere di Catania dal 13 al 21 gennaio, verranno anticipate nella Conferenza Stampa di venerdì 5 gennaio, presso la prestigiosa Sala Giunta del Municipio di Catania, alla presenza delle autorità cittadine e degli imprenditori del comparto.Candidarsi come Coppia perfetta 2018? Un sogno che diventerà realtà con Sposami che, grazie agli sponsor della Fiera, mette in palio ben 39.700 Euro di premi che andranno alle coppie che decideranno di mettersi in gioco. Spesso si pensa che la vittoria di un premio sia una cosa che capita sempre agli altri. La vittoria, qui, è a portata di mano grazie ai due concorsi-gioco che mettono in palio “una vera fortuna”.Sposami è senza dubbio il punto di riferimento per i futuri sposi da quasi 15 anni, è una sorta di “wedding planner”, indispensabile strumento per i preparativi del matrimonio che accompagna al sì le coppie come un’amica con cui condividere un’esperienza importante. Il Salone è uno scrigno prezioso, un palcoscenico sofisticato, dedicato alle tendenze, alla moda, al food con tutti i nuovi menu per la festa, senza tralasciare gli aspetti giocosi, curiosi e divertenti legati al “gran giorno”. Particolare attenzione verrà dedicata naturalmente al look della sposa, ai segreti per il party più glamour e a tutto ciò che non deve mancare nel giorno più bello. Ecco qualche anticipazione sulle novità di quest’anno:- Concorso IL MATRIMONIO PERFETTO. Venire in Fiera, compilare un semplice coupon, imbucarlo in una teca e attendere l’estrazione di domenica 21 gennaio che avrà luogo dinanzi un notaio che ne garantirà la trasparenza. E’ questo il facile e ricco concorso nel quale si regalerà un intero matrimonio!- Concorso LA COPPIA PERFETTA. Chi, tra le 10 coppie finaliste riuscirà a trasmettere meglio il proprio sentimento d’amore e tenerezza in maniera spontanea e originale, vincerà tanti di quei premi che si sentirà sopraffatto dall’emozione. Poche regole. Le aspiranti coppie perfette potranno recarsi in Fiera e accedere alla pre-selezione oppure …- raggiungere il CAMPER DELL’AMORE. di Sposami (organizzato da èxpo grazie alla collaborazione dello staff del partner ufficiale MadiSì-Matrimonio di Sicilia, thanks to Medi Camp), in tour per la Sicilia sino al 13 gennaio (scopri le tappe sul sito: http://www.sposamiexpo.it/segui-il-camper-dellamore/ ). Una giura d’eccezione provvederà a scegliere 10 coppie finaliste che si metteranno in gioco domenica 21 gennaio nel corso della serata di Gala presentata dal noto speaker Emanuele Bettino. Dopo aver sfilato in abito da sposo e da sposa ed essersi scommessa dinanzi il grande pubblico, una fra le coppie sarà decretata La Coppia Perfetta 2018.- SFILATE: L’altra grande novità con cui la Expo festeggerà 20 anni di organizzazione di Fiere ed eventi sempre al top, sarà il ricco calendario di sfilate, che vedranno protagoniste le collezione haute couture alta moda sposa sposo e cerimonia per i futuri sposi alla ricerca dell’abito da sogno. Il posto giusto per trovare l’abito giusto sarà Sposami, un trampolino per nuove mode e tendenze. Di moda e tendenze si parlerà anche nel salotto di I Love Wedding – rivista ufficiale del salone- WEDDING TASTE. A Sposami, che vede la partecipazione di oltre 150 espositori, torna a grande richiesta, il Wedding Taste, il primo “meeting” dedicato alle eccellenze del gusto e alla cultura del cibo di qualità dove uditori privilegiati saranno le coppie ma anche il sempre più vasto e appassionato pubblico dei wedding foodies alla ricerca crescente di qualità ed unicità. Una vera “prova menù da matrimonio” in aula, con tanto di cooking show live. Un viaggio attraverso i sensi e le idee, alla scoperta delle tante e spesso nuove modalità in cui oggi si esprime e si sperimenta il banchetto di nozze: tra tradizione e innovazione, tendenze e scuole di pensiero, attrezzature e tecniche professionali, food & kitchen design. Il wedding taste, ideato da "Expo Srl - Fiere, Congressi, Grandi Eventi e coordinato da Blu Lab Academy, offrirà ai visitatori l'opportunità di raccogliere suggerimenti, consigli e tecniche da alcuni degli Chef delle aziende di Catering più rinomate, grazie alla collaborazione di Expo con Electrolux Professional - AGM Professional e CTA Soluzioni. Il Wedding Taste, coadiuvato anche dagli studenti degli istituti E. Fermi - F. Eredia e Karol Wojtyla di Catania, andrà in scena in una tecnologica sala degustazione attrezzata per l’occasione al piano terra con uno spazio speciale al termine del percorso dove fermarsi a chiacchierare con gli chef cominciando a delineare le prime idee di menù.- LA FIERA. Nei 9 giorni di mostra gli espositori presenteranno al pubblico le nuove tendenze 2018/2019 su: abiti, bomboniere, partecipazioni, foto-video, ristoranti, catering e banqueting, ville d’epoca, castelli e location per ricevimenti, viaggi di nozze, organizzazione cerimonie, noleggio auto, liste nozze, musica e intrattenimento, addobbi floreali, hair style & make up sposa, fedi nuziali, oreficeria e gioielleria, arredamenti … un’offerta completa che assicura la più grande varietà di soluzioni in ogni settore merceologico e ad ogni tipo di clientela, presentata con eleganza e raffinatezza in un contesto che lascia spazio a proposte da sogno, fantasia e suggestioni, senza però mai perdere di vista la tradizionale concretezza commerciale che impone di offrire al visitatore la qualità più elevata alle migliori condizioni di mercato.LOVE WEEK – #Sposamifuorisalone: Una novità assoluta per le fiere in Sicilia. “LOVE WEEK – #SposamiFuorisalone” è l'insieme degli eventi, distribuiti in diverse zone di Catania, che avvengono in corrispondenza dello storico Salone della Sposa e della Casa delle Ciminiere. Catania, dunque conferma la sua leadership come capitale degli eventi. Durante la Love Week, Catania si presenta alla community di Sposami con party, eventi a tema, performance e installazioni sul tessuto commerciale urbano. L’evento, uscendo in occasione di alcuni special events, dal suo spazio ufficiale alle Ciminiere, diventa accessibile a tutti.