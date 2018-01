senza sosta, su segnalazione di cittadini, vigili del fuoco, vigili urbani e forze dell'ordine, per rimuovere gli ostacoli - prevalentemente rami e cassonetti, ma anche vasi e altro materiale spinto in strada dai forti venti di Scirocco - mettere in sicurezza vie e piazze e transennare le aree più critiche.e bianco per permettere la rimozione dei grossi rami, ma interventi sono in corso in tutta la città. Nel frattempo, un vertice all'assessorato all'Urbanistica tra l'assessore Salvo Di Salvo e alcuni dirigenti delle manutenzioni sta facendo una prima, sommaria, conta dei danni, per poi stabilire le priorità degli interventi.condizioni climatiche, con forti raffiche di vento, previste per oggi nell'allerta meteo della Protezione civile regionale, il sindaco ha disposto la chiusura del Giardino Bellini e dei parchi e cimiteri comunali. La disposizione resterà in vigore sino all'emanazione di un nuovo bollettino meteo che indichi condizioni di miglioramento, saranno comunque assicurati tutti i servizi essenziali. Si raccomanda in ogni caso alla cittadinanza la massima prudenza e cautela.