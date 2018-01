CATANIA - Evadono dai domiciliari: due arresti dei carabinieri. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il catanese Massimo Palazzo, 44enne, già sottoposto agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica nella provincia di Taranto, su ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Catania. L’uomo, che dal 14 novembre 2017 era evaso dalla struttura rendendosi irreperibile, è stato rintracciato dai militari, nella tarda mattinata di ieri in un domicilio a Catania. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Un arresto è stato effettuato in provincia. I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato Alfio Stancabiano, 23enne per evasione. Nella tarda mattinata di ieri, i militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno bloccato il 23enne a bordo di un’auto - quale passeggero - in viale Adriatico a Catania in palese violazione dei vincoli restrittivi cui era sottoposto. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto in una camera di sicurezza dell’Arma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.