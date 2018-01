La donna è risultata avere due alias: Mary Irriah, di 38 anni, e Sandra Okopie, di 44. Gli agenti della Polizia di frontiera hanno accertato che il documento era stato rilasciato a una persona diversa e che vi erano stai posti effigie e nominativo diverso dal vero intestatario. La donna è stata rinchiusa nella camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima in programma stamane.