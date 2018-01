"I venti forti e burrascosi sono causati dalla persistenza di correnti atlantiche tra ponente e maestrale ed inoltre i mari hanno assunto carattere da molto agitati a grossi", dicono gli esperti. I forti venti persisteranno fino a questa sera, si prevede "un'attenuazione per domani". Per il weekend invece gli esperti meteo segnalano un "ritorno dei venti e dei mari agitati. I venti saranno da scirocco e assumeranno carattere burrascoso e riguarderanno in primis le province tirreniche e occidentali". E' previsto un rialzo delle temperature, le massime sabato e domenica arriveranno a 21 gradi.