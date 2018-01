Nell’ambito dell’attività finalizzata al rintraccio di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, la Polizia di Stato ha eseguito 4 ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria. Il personale della Squadra Mobile – Squadra “Catturandi” ha tratto in arresto Antonino Meli (1955), pregiudicato santapaoliano, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 2.1.2018 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena residua di mesi 10 e giorni 7 di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (clan Santapaola - Ercolano). Inoltre sono scattate le manette ai polsi del pregiudicato Domenico Messina (classe 1944), destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 2 gennaio dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni penali, dovendo espiare la pena residua di sei anni di reclusione per il reato di riciclaggio e ricettazione. Gli agenti, inoltre, hanno arrestato Andrea Sebastiano D’Emanuele (classe 1981). Si tratta di un pregiudicato che deve espiare la pena residua di anni 4 e mesi 6 di reclusione per il reato di Illecita concorrenza con minaccia o violenza. Sono scattate le manette ai polsi di Alfio Marletta (1977) pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione. L’uomo deve espiare la pena residua di anni 6 di reclusione per il reato di associazione per delinquere, truffa e ricettazione.