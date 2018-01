GUARDA LE FOTO Raffiche violentissime hanno spezzato alberi e rami e provocato danni ad alcune abitazioni. Invia la tua segnalazione a redazione@livesiciliaCatania.it

Da ieri sera persiste il blackout a Monterosso.

Il punto sulle criticità di Giarre.

Già dalla prime ore della giornata i tecnici e gli operai del Comune sono all'opera per eliminare gli alberi o i rami sradicati dal vento e caduti sulla sede stradale di numerose vie del territorio comunale. Proprio a seguito di tali sradicamenti e per la caduta di alcuni pali che sorreggono i fili dell'energia elettrica è stato necessario chiudere al transito la via

Strada 75

nel tratto che va da via Cerza o Spirdu a via San Paolo e il tratto giarrese di v

ia Salvo D’Acquisto

nella frazione di Tagliaborse. Alcuni p

roblemi si stanno verificando anche con l'energia elettrica fornita dall’Enel e che alimenta i pozzi comunali per il sollevamento idrico. Infatti a causa della mancanza di energia elettrica gli impianti di sollevamento idrico sono attualmente fermi e ciò nelle prossime ore potrebbe comportare la sospensione dell'erogazione del servizio idrico fino al ripristino del servizio elettrico che consentirà il riapprovviggionamento dei serbatoi comunali.

Ulteriori interventi sono in atto da parte degli Agenti di Polizia Locale per disciplinare il traffico veicolare sopratutto lungo la statale 114 da Santa Maria la Strada e fino a Trepunti a causa dell'intenso flusso veicolare dovuto alla chiusura del tratto autostradale da Fiumefreddo e fino ad Acireale. Il sindaco di Giarre sta predisponendo una lettera di sensibilizzazione e protesta da inviare al Presidente della Regione Musumeci e al Prefetto di Catania circa l'impossibilità a poter raggiungere tempestivamente l'ospedale di Acireale per l'intasamento della viabilità stradale conseguente al blocco dell'autostrada e la contestuale impossibilità di volo degli elicotteri di soccorso.

Per tutelare l'incolumità pubblica dall'eventuale caduta di rami causata dalle avverse condizioni climatiche, con forti raffiche di vento, previste per oggi nell'allerta meteo della Protezione civile regionale, il Sindaco, che sta seguendo costantemente l'evolversi della situazione, ha disposto la chiusura del Giardino Bellini e dei parchi e cimiteri comunali.

(LEGGI) Domani è prevista una tregua. Ma i forti venti torneranno sabato.

ore 11:53 Conta dei danni ad Acireale.

Il sindaco e la protezione civile locale, dopo una prima verifica, contano quattro pali della pubblica illuminazione abbattuti: in corso Italia, in piazza Francesco Patanè e nelle frazioni di Pennisi e Capo Mulini, dove si è registrata anche la caduta di un grosso albero.

Le zone interessate sono state messe in sicurezza.

ore 11:32 E' stata riaperta al traffico l'autostrada Catania-Messina, anche nel tratto Giarre-Fiumefreddo di Sicilia, che era stata chiusa per la caduta, dovuta al forte vento, di diversi alberi, compreso uno secolare che ha invaso la corsia di marcia, senza procurare danni a mezzi o persone. Resta chiuso il casello di Giarre della A18 per problemi di stabilità di un palo per l'energia elettrica. Un albero è da poco caduto subito dopo il casello di San Gregorio di Catania in direzione di Messina. Si viaggia su una corsia di emergenza. Sul posto è presente personale della polizia stradale di Catania che regola il traffico e tiene in sicurezza la zona, in attesa dell'intervento di tecnici e operai del Consorzio autostrade siciliane.

ore 11:00 Entrata chiusa sulla A18 (Messina-Catania) a causa della presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza dello svincolo per Giarre in direzione Catania.

Trecastagni, Sant'Agata Li Battiati, Santa Venerina, Zafferana e Catania centro.

ore 10:30 La strada che congiunge Trecastagni a Monterosso è momentaneamente chiusa al traffico.

L’eccezionale vento di stanotte ha provocato danni, per fortuna, limitati alla struttura del Garibaldi-Centro. In particolare, un controsoffitto del reparto di Osservazione Breve Intensiva ha ceduto facendo cadere alcuni pannelli di cartongesso in un momento in cui non transitava nessuno. Non ha resistito alle intemperie del vento, purtroppo, anche un pino del cortile interno all’ospedale, in una delle zone non accessibili al pubblico", scrivono i vertici del nosocomio. "

La direzione sanitaria e l’Ufficio tecnico dell’azienda sono subito intervenuti ripristinando immediatamente, anche grazie al supporto delle squadre di emergenza, l’ordinaria fruibilità dei servizi", si legge. "

Il Direttore Generale dell’Arnas, dottor Giorgio Santonocito, rammaricato per la perdita dell’albero secolare che caratterizzava l’ingresso del nosocomio, ha espresso il suo apprezzamento a quanti si sono prodigati per l’immediato intervento - si legge nella nota- che ha consentito di non intralciare le attività sanitarie, in questi giorni ingolfate da un massiccio afflusso di pazienti a causa della diffusa sindrome influenzale di questa stagione.

ore 10:06 Disagi anche a Fontanarossa. Due voli in partenza sono stati dirottati all'aeroporto di Comiso (Ryanair per Bergamo delle 8:45 e quello diretto a Milano Malpensa delle 9:20). E' stato invece cancellato il volo Ryanair delle 8: 45 diretto a Pisa. Problemi anche per quelli in arrivo: sono stati dirottati a Comiso il volo Ryanair proveniente da Bergamo che avrebbe dovuto toccare terra alle 8:20 e il Milano Malpensa delle 8:55 (orario di atterraggio). E' atterrato a Lamezia Terme il volo Catania-Pisa di Ryanair delle 8:30.





Una violenta burrasca si è abbattuta sui Comuni della provincia di Catania, in particolare Mascalucia, Gravina di Catania e Trecastagni, dove è scattato il black out energetico. Ad alcune imbarcazioni è stato consigliato di non rientrare in porto.Dopo un intensa giornata di lavoro di diverse squadre di tecnici nella zona di Monterosso etneo e di parte di Viagrande e Trecastagni alle ore 18.00 è stata ripristinata l'energia elettrica.: Già nelle ore notturne è stato attivato il(Centro Operativo Comunale) e, sin dalle prime ore del mattino, sono state effettuati decine di interventi di taglio e rimozione degliabbattuti, sono stati raccolti gli innumerevoliaccumulatisi sulla sede stradale e si è provveduto con solerzia, efficienza ed efficacia alla messa in sicurezza degli impianti didanneggiati dalla furia del vento. Anche la funzionalità delè stata prontamente ripristinata mediante la riattivazione dell’impianto elettrico."Ieri notte, ho ricevuto tantissime telefonate dai miei concittadini, che vedevano alberi flettersi all'interno delle abitazioni, rami che si staccavano, situazioni drammatiche che potevano essere evitate con semplice potatura", dice Nauta che stamattina ha svolto un sopralluogo. "La situazione è più drammatica del previsto. Mi riferisco ad alcune strade: via Fogazzaro, via D'Agata, via jugan, via Maestri del Lavoro,via Cassiopea, via Don Minzoni e in modo particolare via Balatelle dove alcuni rami di grosse dimensioni si sono staccati ostruendo anche un'arteria del rione". "La situazione è ancora più grave perché non volge al fine, in quanto in questo momento ci sono rami pericolanti che potrebbero cadere in qualsiasi momento portando alla tragedia. Faccio un appello all'amministrazione, che possa nel più breve tempo possibile attivarsi ed intervenire per la risoluzione del problema e salvaguardare l'incolumità pubblica dei degli abitanti", spiega il consigliere.La disposizione resterà in vigore sino all'emanazione di un nuovo bollettino meteo che indichi condizioni di miglioramento, saranno comunque assicurati tutti i servizi essenziali. Si raccomanda in ogni caso alla cittadinanza la massima prudenza e cautela.Anche a Randazzo sono tuttora in corso interventi per fare fronte ai danni provocati dalla forti raffiche di vento. Sono numerose le segnalazioni che continuano a giungere sulla caduta di tegole e parti di comignoli, mentre diverse sono le strade che sono state chiuse al traffico per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza e rimuovere gli alberi divelti o, come sulla SS 120 all'ingresso del paese, di liberare la carreggiata da massi. Ad essere interessate dalla caduta di grossi tronchi via Gaetano Basile, via Paolo Finocchiaro, via dei Romano e via Bonaventura. Interdette al traffico per il cedimento di cornicioni via Fisauli e via Vittorio Veneto, mentre via Pietro Nenni è stata chiusa per la presenza di una insegna pericolante. Paura invece nella piazza antistante il cimitero dove un albero è precipitato sopra un macchina che era lì parcheggiata. Illeso il conducente che si trovava fuori dall'abitacolo. Anche qui la Polizia Municipale ha bloccato il traffico per consentire le operazioni dei pompieri, mentre il cimitero, su disposizione del sindaco, rimarrà chiuso fino a quando le raffiche di vento non cesseranno al fine di evitare possibili incidenti al suo interno dovuti alla presenza di grossi alberi.Non si attenuano le forti raffiche di vento che da stanotte stanno mettendo in ginocchio Mascalucia.Numerose squadre di tecnici dell'Enel sono al lavoro per ripristinare disservizi che si sono registrati a 'macchia di leopardo' a Catania e provincia. Infatti l'erogazione dell'energia elettrica è stata interrotta per la caduta di alberi sulla rete di distribuzione. I paesi maggiormente colpiti sono Mascalucia, Viagrande, Pedara e Mascali. A rallentare i lavori anche le difficoltà per i tecnici, in alcuni casi, di raggiungere le zone dove si è verificata l'interruzione per il blocco delle strada d'accesso. Per liberarle sono al lavoro squadre dei vigili del fuoco.Il vento ha spinto al centro della carreggiata alcuni cassonetti dei rifiuti lungo la Circonvallazione e in diverse piazze di Catania. Disagi in via Leucatia, nel quartiere residenziale Canalicchio, per un albero abbattuto che ha danneggiato i cavi elettrici. Difficoltà anche nelle zone tra Viagrande, Sant'Agata Li Battiati e Misterbianco, Mascalucia, Gravina di Catania e Trecastagni. "Causa forte vento, caduta alberi, rami e pericoli vari - ha scritto nella notte il sindaco di Battiati, Nunzio Rubino, sulla sua pagina Facebook -. Purtroppo anche un palo della pubblica illuminazione ma grazie alla segnalazione di concittadini ed all'intervento dei vigili del fuoco prontamente rimesso in sicurezza. Evitate di star fuoriLa sala operativa dei vigili del fuoco è in tilt per le numerosissime richieste di intervento: 180. Sul territorio etneo sono al lavoro le squadre dei Comandi di Caltanissetta, Enna, Messina e Palermo. Le zone più colpite dai danni della bufera di questa notte sonoSi registrano danni al Garibaldi Centro. "Decine e decine di interventi sono stati effettuati nella notte dai vigili del fuoco. Si contano numerosi pali della luce e telefonici divelti dal vento in giro per la provincia: Mascalucia, Acireale, Sant'Agata Li Battiati. Svariati interventi hanno riguardato gli ascensori bloccati come a Riposto e ad Acireale. A Pedara, in via Vecchio Pino, i vigili sono intervenuti per il crollo di una tettoia all'interno di un'abitazione. Anche a Sant'Agata Li Battiati i pompieri sono intervenuti a causa del crollo di un tetto. In paese, inoltre, ai vigili è stato segnalato un cartellone pericolante in via Loiacono. Le squadre dei pompieri sono inoltre intervenute per una fuga di gas in via San Gregorio a Mascalucia.Alcuni cittadini hanno creato un varco sull'autostrada Messina - Catania rimuovendo all'altezza di Giarre un pino secolare alto circa 20 metri che si è abbattuto intorno alle 4.30 della notte sulla carreggiata. Insieme ai cittadini, anche alcuni agenti della poliziaIn Via Curria si è sradicato palo della luce (segnalazione di Crystal Spada).Un palo della luce è caduto su un'auto a Sant'Agata li Battiati, alcune strade sono bloccate dalla presenza di lamiereNumerosi danni alle abitazioni e alle autovetture a Lineri (foto del lettore Fabio La Spina)Via Braille, cade albero sulla carreggiataAlberi sulla careggiata nel tratto compreso tra Messina e Giarre in entrambe le direzioni