Conforama a Riposto. L'incendio, alimentato dal legno, si è velocemente propagato causando ingenti danni ai locali di proprietà di un privato. Circa mille le pedane, accumulate all'interno del deposito, andate in cenere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, supportati poi da un'autobotte proveniente dal Comando provinciale di Catania, ed i carabinieri della Compagnia di Giarre. Dai primi accertamenti tecnici sembrerebbe accidentale l'origine del rogo. Poco dopo un secondo incendio è divampato in un'abitazione disabitata in via Pioppo, nei pressi della statale 114 a Giarre. Due i locali gravemente danneggiati dal rogo.