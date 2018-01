della società sportiva, Luigi Pulvirenti, con un video pubblicato su Facebook. "Passano gli anni - scrive - ma al Pala Catania piove sempre dentro. Per fortuna domani giochiamo a Roma. Oggi ci limitiamo ad allenarci in mezzo campo, ci fosse stata la partita non avremmo potuto giocarla".di poter effettuare le opere di manutenzione. Fatte dal Comune in passato ma oggi evidentemente da rifare. "Visto che l’impianto, al momento attuale, non viene dato in gestione o in concessione (cosa che consentirebbe alle società di provvedere a risolvere le infiltrazioni di acqua dal tetto autonomamente) - scrive ancora Pulvirenti - ci si augura che prima o poi si decida di provvedere. Perché non si può sempre fare la danza contro la pioggia, sperando che Dio la mandi buona".l'incarico in Giunta per una probabile candidatura in Forza Italia per le prossime politiche, probabilmente non agevolerà gli interventi al PalaCatania. Ad intervenire dovrebbe essere il sindaco Bianco, che ha mantenuto per se la delega allo Sport, o i collaboratori che da oggi lo coadiuvano.