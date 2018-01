"Pensiamo ad una Catania che si vesta di rosa, che dia attenzioni, si concentri e rifletta e studi, che accolga il senso della cura di se stessi e dell’altro, che tenda a un futuro in cui la musica il cibo il vino il territorio e noi, le donne, siano fili solidali, in cui la cultura, la tradizione e le relazioni si intrecciano in un racconto splendido. E quel futuro immaginato lo pretendiamo, e lo rendiamo possibile e allora cominciamo a raccontare...Pensiamo ad una Catania che dona, che raccoglie fondi per una giusta causa...una Catania Attenta!".che si terrà venerdì 5 gennaio alle 20,30, in via Porta di Ferro, 38.Il ricavato sarà devoluto all’associazione ANDOS onlus (associazione nazionale donne operate al seno) attiva sul territorio per offrire supporto, aiuto e riabilitazione fisica e psicologica alle donne affette da carcinoma mammario. La cantautrice, insieme alle sue amiche e compagne di viaggio Caterina-Cat Anastasi-Clap (voce), Emilia Belfiore(violino), Tiziana Cavaleri (violoncello), Giulia La Rosa (voce), Manola Micalizzi Brasil (voce), Concetta Sapienza (clarinetto), Ambra Scamarda (basso ), Samuela Schilirò (voce e chitarra), offriranno ognuno con le proprie professionalità ed il proprio strumento, il loro cuore tradotto in musica. Condivisione, corde, archetti, vibrati, voci e canzoni saranno il punto cardine del concerto! Denis Marino orchestrerà parte dei brani suonati ed accompagnerà alcuni interventi.Alla fine del Concerto, per renderlo ancora più ricco e “attento”, per voi una degustazione a cura di Veg Sicilia - Associazione Vegetariani e Vegani Siciliani, che per l’occasione preparerà prelibatezze vegan ispirate alla tradizione siciliana, e un bicchiere di vino siciliano, naturale, biovegan, gentilmente offerto dalla Cantina Marilina di Noto, chiuderanno la serata.