Fucile e cartucce nascosti nella lavatrice

all’interno del quale, a seguito di attività investigativa, si è appreso della presenza illegale di armi da fuoco e relativo munizionamento.Giunti sul posto, gli operatori hanno notato che il cortile in questione, in pessime condizioni igienico sanitarie, serviva due case fatiscenti, abitate da due diverse famiglie. Dal momento che uno degli inquilini, affacciatosi sul cortile, mostrava segni di evidente ansia e agitazione, gli operatori, hanno proceduto ad effettuare una perquisizione locale, che ha esito positivo, nonostante le difficoltà per la limitata visibilità dovuta all’oscurità della notte e per la presenza di un ingente quantitativo di materiale di risulta.e 44 cartucce marca Fiocchi (di cui 19 di calibro 16 e 25 di calibro 28), che si trovavano all’interno del cestello di una lavatrice. Il materiale rinvenuto e sequestrato si trovava nella parte del cortile, in uso ad un’anziana donna e al nipote minore d’età, i quali in un primo momento non fornivano alcuna plausibile spiegazione della sua presenza e solo successivamente ammettevano le loro responsabilità.e la nonna, con precedenti di polizia per reati in materia di fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti, ammetteva di esserne a conoscenza.Tutto il materiale sequestrato è stato affidato ai poliziotti della Scientifica per i rilievi del caso e nonna e nipote sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di detenzione illegale di arma da fuoco con matricola abrasa e priva di altri segni identificativi e di munizionamento di arma da fuoco.